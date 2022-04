Mosca risponde a Di Maio: "È l'Ue che ricatta sul gas, non la Russia"

“Con sanzioni, minacce di nuove restrizioni e fornendo armi di ogni tipo all'Ucraina. Di Maio ha fatto un pasticcio come sempre"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non è la Russia che ricatta l'Unione Europea con le forniture di gas (che nonostante tutto, stanno andando a gonfie vele). È l'Unione Europea che ricatta la Russia con sanzioni, minacce di nuove restrizioni e fornendo armi di ogni tipo all'Ucraina".

Lo comunica su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo così a Luigi Di Maio.

Secondo il Ministro degli Esteri, il viaggio ad Algeri col premier Mario Draghi in programma per domani porterà alla firma di un importante accordo sul gas "che ci permetterà di fronteggiare gli eventuali attacchi ricatti russi". Secondo Zakharova Di Maio "ha fatto un pasticcio, come sempre".