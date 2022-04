Boris Johnson a Kiev con Zelensky

Di: Redazione Sardegna Live

Il primo ministro britannico Boris Johnson è arrivato a sorpresa a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Johnson è stato, fino ad ora, uno dei più decisi sostenitori della causa ucraina.

BoJo ha promesso 120 veicoli corazzati e missili antinave all’Ucraina, acclamando la reazione all’invasione russa come "la più grande impresa di armi del ventunesimo secolo". Lo si legge in una nota di Downing Street. "È a causa della risoluta leadership del presidente Zelensky e dell’invincibile eroismo e del coraggio del popolo ucraino che gli obiettivi mostruosi di Putin vengono vanificati", ha detto Johnson dopo aver incontrato Zelensky. A proposito del massacro di Bucha, il premier britannico ha affermato che la strage di civili ha "macchiato per sempre" la reputazione di Vladimir Putin.

"Altri Paesi devono seguire l’esempio" del Regno Unito, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Dopo il colloquio nella sede della presidenza ucraina, Zelensky e Johnson hanno passeggiato insieme questo pomeriggio per il centro di Kiev, accompagnati dalle guardie di sicurezza.