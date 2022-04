Attacco terroristico a Tel Aviv: almeno due morti, ucciso l'assalitore

La caccia all'uomo, un palestinese proveniente dalla Cisgiordania, è durata nove ore

Di: Redazione Sardegna Live

Almeno due persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite in modo grave in un attacco terroristico nel centro di Tel Aviv, in Israele.

Il terrorista, un palestinese proveniente dalla Cisgiordania che ha agito da solo, ha aperto il fuoco in punti diversi e si è dileguato, per poi essere localizzato nelle vicinanze di una moschea a Jaffa e ucciso.

La polizia aveva immediatamente avviato nell'intera zona una caccia all'uomo protrattasi per nove ore, durante la quale è stato chiesto agli abitanti del centro della città di restare nelle proprie abitazioni, mentre alcune ispezioni sono state effettuate di casa in casa.

Proprio perchè in quel lasso di tempo, l'autore dell'attentato ha percorso diversi chilometri, la polizia ipotizza abbia avuto un fiancheggiatore.