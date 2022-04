L’orrore di Bucha. Zelesnky: “Come possono le donne essere violentate e uccise davanti ai bambini?”

“Assassini. torturatori. Stupratori. Saccheggiatori. Che si definiscono esercito”

Di: Redazione Sardegna Live - Foto dal web

“Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Che cosa ha fatto l'uomo che stava andando in bicicletta per strada? Perché i normali civili in una normale città pacifica sono stati torturati a morte? Perché le donne sono state strangolate dopo che hanno strappato loro gli orecchini dalle orecchie? Come possono le donne essere violentate e uccise davanti ai bambini? Come possono i loro cadaveri essere profanati anche dopo la morte? Perché hanno schiacciato i corpi delle persone con i carri armati? Cosa ha fatto la città ucraina di Bucha alla vostra Russia? Come è diventato possibile tutto questo?". Lo ha chiesto Zelensky in un nuovo video sulle atrocità commesse dall'esercito russo a Bucha.

Rivolgendosi alle madri dei soldati russi, il presidente ucraino ha detto: “"Vorrei che ogni madre russa vedesse i corpi delle persone uccise a Bucha, Irpin, Hostomel. Cosa hanno fatto quelle persone ai russi? Perché torturavano dei semplici civili in una città pacifica? Come si può stuprare e uccidere le donne davanti agli occhi dei loro figli. Mamme russe! Anche se avete allevato dei saccheggiatori, come sono diventati dei macellai? ... Hanno ucciso deliberatamente e con piacere".

Dei "crimini contro l'umanità commessi dall'esercito russo a Bucha, Irpin, Hostomel", ha parlato anche Olkesii Arestovych, consigliere dell'ufficio del presidente Zelensky, "affinché la comunità internazionale presti attenzione".

"Tra le persone morte ci sono donne violentate che i russi hanno cercato di bruciare, rappresentanti del governo locale, bambini, anziani, uomini. In molti casi i loro corpi sono stati trovati con mani legate, presentano inoltre segni di tortura e sono stati uccisi con un colpo alla tempia", ha scritto sul canale ufficiale Telegram.

"Abbiamo già parlato abbastanza dei saccheggi di beni elettronici, dei gioielli e così via. Tutto questo verrà preso in considerazione sia dalla procura ucraina che dai tribunali internazionali. Non do altre notizie per oggi. Il mondo si deve rendere conto di ciò che è successo a Bucha, Irpin, Hostomel. E purtroppo credo anche nelle altre città ucraine, dove la situazione non è migliore. Ma noi -ha concluso- faremo di tutto per trovare e punire i criminali".

"La Russia è peggio dell'Isis", ha detto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba intervistato dalla emittente radio Times Uk chiedendo una missione della Corte penale internazionale a Bucha per raccogliere evidenze sui crimini di guerra perpetrati dai russi. "Urge che la Corte penale internazionale ed altre organizzazioni inviino missioni a Bucha e nelle altre città e villaggi liberati della regione di Kiev per lavorare con la polizia ucraina nella raccolta di ogni possibile evidenza dei crimini di guerra russi". "Il massacro di Bucha è un atto deliberato, i russi vogliono eliminare più ucraini che possono", ha scritto Kuleba, sollecitando nuove sanzioni devastanti subito" da parte del G7. "Dobbiamo fermarli e buttarli fuori", si legge in un tweet in cui il ministro ha chiesto un embargo sul petrolio, il gas e il carbone, la chiusura di tutti i porti a navi e beni russi, la disconnessione di tutte le banche russe dal circuito Swift.