Alexander non è stato ancora ritrovato: quello segnalato è un bimbo che gli somiglia

La conferma arriva dall’Associazione Cittadini del Mondo, a stretto contatto con la mamma del piccolo, disperso durante la fuga da Kiev

Di: Alessandra Leo

L’Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari ha ricevuto la richiesta di divulgare un disperato appello di aiuto per un bambino ucraino di 4 anni scomparso durante la fuga da Kiev.

La veridicità dell’appello è stata confermata dal Consolato Onorario ucraino e dai contatti diretti con Anna, la mamma del bimbo, e con Cristina, l’amica di famiglia che ha inviato la mail.

Il bambino scomparso si chiama Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Alto circa 110 centimetri, ha gli occhi marroni, i capelli castani e un taglio a caschetto.

Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre 6 persone e 2 cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo la nonna è stata rinvenuta morta, e anche la barca è stata ritrovata. Il bambino era l’unico ad indossare un giubbotto di salvataggio. I fatti sono stati riportati dalla stessa mamma del bimbo sul proprio profilo Facebook, e tradotte.

Sardegna Live ha contattato l’Associazione Cittadini del Mondo, che oggi stesso, più precisamente qualche ora fa, è stata in contatto con la signora Anna: abbiamo la conferma che al momento Alexander non è ancora stato ritrovato, ma si sono susseguite tantissime segnalazioni, purtroppo non confermate o riguardanti bambini somiglianti al figlio, in particolare una che riguarda un bimbo molto simile a Sasha.

Non si hanno indicazioni certe se il bambino si trovi in territorio ucraino, o magari in questi terribili momenti concitati della guerra e di grande confusione, possa comunque essere stato portato in salvo all’estero da qualche altra persona in fuga o da volontari.

Anche la notizia che possa essere stato portato da attivisti in Italia non trova conferme, ma non può essere esclusa, visto che sono centinaia di migliaia i bambini che hanno trovato rifugio all’estero e tanti anche nel nostro paese.

La forte speranza della signora Anna merita attenzione ed aiuto. Chiunque abbia una qualsiasi informazione su Alexandr contatti i numeri elencati qui sotto tramite WhatsApp o Viber:

- Anna la mamma di Alexandr (Sasha) – La signora Anna non parla italiano: +𝟑𝟖𝟎𝟔𝟑𝟕𝟎𝟑𝟒𝟕𝟕𝟕 -numerazione ucraina;

- Cristina (amica di famiglia) - la signora Cristina parla italiano: +𝟏𝟗𝟐𝟗𝟖𝟒𝟐𝟐𝟓𝟔𝟎 -numerazione USA - 𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐤𝐮𝐤𝐮𝐲𝐚𝐧𝟏𝟐𝟑@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦;

- La Redazione di Sardegna Live via mail: redazione@sardegnalive.net