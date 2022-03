Notte degli Oscar. Will Smith si pente e chiede scusa per il suo gesto

L’attore, dopo alcune ore dal fatto, chiede scusa pubblicamente al comico che ha ironizzato su un problema di salute di sua moglie

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’atto di violenza, portato in scena durante la notte più importante del mondo cinematografico, Will Smith si ferma e chiede scusa. Lo fa nel modo in cui appare più opportuno nel 2022, attraverso Instagram. Nel post si è scusato con Chris Rock per averlo schiaffeggiato durante la cerimonia degli Oscar, con l’Accademia, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti, gli spettatori a casa e la famiglia Williams (raccontata nel film da lui interpretato).

"La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento è stato inaccettabile e imperdonabile - ha scritto l'attore premiato per la sua interpretazione in King Richard. - Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era, per me, troppo da sopportare e ho reagito emotivamente".

"Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris – continua l’attore - Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza".