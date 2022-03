Alain Delon ha scelto di ricorrere all’eutanasia per porre fine alla sua vita

Il figlio Antony: “Mi ha chiesto di organizzare questo, sì”

Il figlio dell’attore, Antony Delon, durante un’intervista con la radio francese RTL ha dichiarato di voler aiutare suo padre in questa scelta e di volerlo accompagnare fino alla fine.

Rispetto all'eutanasia Alain Delon aveva già detto in passato: “Da una certa età, da un certo momento, si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali, iniezioni e così via”.

L’attore francese 86enne, dopo un ictus nel 2019, vive in Svizzera e sostiene con determinazione la scelta di porre fine alla propria vita per poter morire serenamente. “Ho preso la mia decisione da tempo ormai, penso che la mia vita sia stata bella, ma anche molto difficile…Non mi è mai piaciuto invecchiare, tutti questi dolori e queste fatiche che devo affrontare quotidianamente mi rendono immobile di fronte a tutto” scrive sui social.

Il figlio Antony, nato dal matrimonio dell'attore con Nathaly Delon, ha rivelato che anche la sua mamma aveva preso la stessa decisione, ma poi non c’era stato bisogno di portare a termine la procedura per l’eutanasia perché la signora si era spenta in modo naturale.

