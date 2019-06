Quanti vip "cleptomani". Da Paris Hilton a Britney Spears, ecco tutti i personaggi sorpresi a rubare

Un nutrito elenco di celebrities pizzicate nei negozi di lusso. Ecco chi

Di: Redazione Sardegna Live

La vicenda di Marco Carta, arrestato venerdì sera con l'accusa di furto aggravato alla Rinascente di piazza Duomo a Milano, (oggi il giudice non ha convalidato l'arresto giudicando il cantante estraneo ai fatti), ha infiammato il web generando commenti e discussioni.

Quello dell'artista cagliaritano, però, non è che l’ultimo di una lunga serie di casi che vedono protagonisti personaggi famosi beccati a rubare nei negozi di lusso.

Celebrities internazionali, che non avrebbero alcuna necessità di rubare per avere gli oggetti del loro desiderio, protagoniste di vere e proprie figuracce riprese dagli organi di stampa di tutto il mondo.

Accadde a Wynona Ryder, che soffre di cleptomania. Il 12 dicembre 2001, l’attrice venne fermata nei grandi magazzini di Beverly Hills Saks Fifth Avenue. Nella borsa aveva articoli d'abbigliamento per un totale di oltre 4.000 dollari e una grande quantità di analgesici come ossicodone, valium e vicodin. Dopo il processo venne condannata a tre anni di libertà vigilata, al pagamento di 10mila dollari di multa, 480 ore di volontariato e a sottoporsi obbligatoriamente a un trattamento di consulenza psichiatrica.

Lindsay Lohan rubò una collana del valore di 2.500 dollari e, per evitare tre anni di carcere, sostenne in aula di aver capito che si trattava di un prestito per una festa.

Paris Hilton, invece, dichiarò di esseresi dimenticata di restituire dei gioielli Damiani del valore di 60mila dollari, ricevuti in prestito per una premiere.

Britney Spears, ancora, cercò di portare a casa quattro cappotti firmati dal valore di oltre 28mila dollari. Megan Fox, da adolescente, fu sorpresa a rubare un lucidalabbra da soli 7 dollari.