Ripresi i negoziati tra Russia e Ucraina

Coprifuoco a Kiev fino a giovedì

Di: Redazione Sardegna Live

Un membro della delegazione ucraina ha annunciato la ripresa dei negoziati in videoconferenza con i russi. Il lavoro delle delegazioni russa e ucraina continua e questo "è un fatto positivo", ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Kiev imporrà da questa sera un coprifuoco di 36 ore, annuncia il sindaco Vitali Klitschko, dopo che almeno due persone sono morte in un attacco a un edificio residenziale di 15 piani nel quartiere di Sviatochine.

Il coprifuoco è previsto dalle 20 ora locale (le 19 in Italia) di oggi fino alle 7 di giovedì (le 6 in Italia) ed è stata una "decisione del comando militare", ha precisato il sindaco che ha anche invitato il Papa a Kiev.

Il premier polacco Mateusz Morawiecki, il vice premier Jaroslaw Kazcynski e il premier sloveno Janez Jansa sono in viaggio verso Kiev. I tre sarebbero su un treno partito questa mattina dalla Polonia e diretto verso la capitale ucraina per incontrare il presidente ucraino Zelensky.

Le armi che gli alleati occidentali forniscono all'Ucraina "in una settimana ci durano per 20 ore", per questo siamo costretti a "riutilizzare gli equipaggiamenti sottratti ai russi". Lo ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky rivolgendo un ennesimo appello in particolare all'Europa, in video collegamento da Kiev con i leader dei Paesi nordici e baltici della Joint Expeditionary Force radunati oggi a Londra dal premier britannico Boris Johnson. "Aiutandoci, aiuterete voi stessi", ha insistito Zelensky per poi aggiungere accorato: "Sapete di quali armamenti abbiamo bisogno, lo sanno tutti". E Johnson gli risponde: 'Zelensky ha ragione, più armi a Kiev'.