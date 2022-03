Crisi Ucraina. Mosca verso lo stop a export di grano e zucchero

Lo ha annunciato la vicepremier Victoria Abramchenko

Di: Redazione Sardegna Live

La Russia sarebbe pronta a vietare l'esportazione di grano e zucchero per mantenere la stabilità del mercato interno.

Lo ha annunciato, come riporta l'Interfax, la vicepremier Victoria Abramchenko su Telegram sottolineando di aver approvato "gli atti introdotti dal Ministero dell'Industria e del Commercio per vietare l'esportazione di zucchero bianco e grezzo dalla Federazione Russa fino al 31 agosto, così come quella di grano, segale, orzo e mais fino al prossimo 30 giugno".

Il ministero dell'Agricoltura ha detto a Interfax che il divieto potrebbe scattare da domani.