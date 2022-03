Caro carburante. Come risparmiare facendo benzina e come limitare i consumi durante la marcia

Prezzo dei carburanti alle stelle. Ecco un vademecum per ogni viaggiatore: qualche "trucco" per limitare le spese

Di: Pietro Lavena

Con benzina e diesel ormai ben oltre la soglia dei 2 euro al litro, tanti lettori ci hanno chiesto consigli su come risparmiare sui carburanti. Effettivamente ci sono alcuni consigli utili da tenere a mente quando si viaggia in auto per limitare i danni al portafoglio. Ecco, allora, un vademecum utile per ogni viaggiatore in tempi di prezzi alle stelle nelle stazioni di servizio.

MANUTENZIONE AUTO. E' uno degli aspetti più trascurati, ma anche uno dei più importanti. La manutenzione del proprio veicolo dovrebbe essere effettuata una volta all’anno oppure ogni 20.000 km di percorrenza. Controllare se il filtro dell’aria è pulito (dettaglio che potrebbe incidere sulla quantità di carburante necessario) e le condizioni delle gomme (inclusa pressione di gonfiaggio).

MODALITA' ECO. Moltissime auto hanno ormai anche la configurazione che limita il consumo al massimo. Basta impostare la modalità "Eco" per far sì che l’acceleratore risponda alle sollecitazioni in maniera graduale. Selezionando l'impostazione viene limitata anche la potenza del condizionatore e il climatizzatore viene messo in stand-by.

STILE DI GUIDA. Se siete amanti della guida sportiva, datevi una regolata. Accelerazioni graduali per non andare su di giri ed evitare brusche frenate, con conseguenti cambi di marce superflui. Riduce sensibilmente il consumo di carburante. E' indicato anche il mantenimento di una "velocità di crociera" moderata e costante durante il tragitto. Evitare carichi eccessivi a bordo e, se possibile, evitare di rimanere imbottigliati nel traffico.

SPEGNERE IL MOTORE. Sia nella stagione calda che in quella più fredda è gradevole rimanere in auto a conversare con amici o attendere qualcuno con l’aria condizionata accesa. Per farlo, però, è necessario tenere il motore acceso. Meglio evitare, così come è consigliato spegnere il motore durante le lunghe attese al semaforo.

CHIUDERE FINESTRINI E VIA IL PORTAPACCHI. Quando si viaggia ad alte velocità è preferibile tenere chiusi i finestrini per migliorare l’aerodinamica del proprio veicolo. Per lo stesso motivo è indicato rimuovere il portapacchi quando non serve.

NAVIGATORE E APP. Negli app store dei nostri smartphone esistono numerose applicazioni in grado di fornire supporto e analisi della nostra guida. Al pari dei navigatori di serie nelle auto, queste sono un alleato da non sottovalutare, in grado di suggerirci tra l'altro la velocità da mantenere e la strada meno trafficata da percorrere per raggiungere casa o il posto di lavoro. Numerose anche le app che riportano i prezzi aggiornati delle pompe di benzine, dare uno sguardo per individuare i più economici.

RIFORNIMENTO. A proposito di distributori economici, si consiglia di rifornire nei giorni infrasettimanali poiché il costo aumenta nel weekend. Se possibile, evitare i distributori in autostrada e superstrada e puntare su stazioni di servizio definite "bianche" o "no logo", che generalmente hanno prezzi inferiori.