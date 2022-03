Ucraina: altri 3mila arrivi in Italia, ora sono quasi 27mila

Viminale: "In grande maggioranza donne e minori"

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono gli arrivi in Italia di persone in fuga dal conflitto in Ucraina. Alle 8 di questa mattina erano 26.738 le persone giunte in Italia: 13.419 donne, 2.425 uomini, 10.894 minori. Si tratta di un aumento di quasi tremila in 24 ore.

In Italia, le principali città di destinazione continuano ad essere Roma, Milano, Napoli e Bologna. Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, spiega che la collaborazione tra le istituzioni assicurerà un’efficiente risposta dell’Italia alla crisi ucraina.

"La conferenza unificata con regioni, comuni e province, tenuta oggi e presieduta dalla ministra Gelmini, ha rappresentato un ulteriore momento di proficuo confronto tra le tante istituzioni impegnate nell'accoglienza dei cittadini ucraini giunti, e che giungeranno, in Italia" ha dichiarato Curcio, aggiungendo che "la sinergia tra il ministero dell'Interno e le Prefetture con il Servizio nazionale di Protezione civile, unita alla stretta collaborazione con ministeri, enti locali e strutture operative, garantirà un’efficace risposta del paese alla crisi in atto".

Ha poi precisato che "i numeri, al momento, sono gestibili ma lavoriamo ogni ora per farci trovare pronti se e quando cresceranno".