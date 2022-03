La decisione dei Biden: stop al petrolio e al gas russo

Intanto Mosca minaccia la chiusura di un gasdotto verso l'Europa

Di: Redazione Sardegna Live

Biden e Johnson annunciano lo stop totale alle importazioni di greggio e gas dalla Russia. Mosca minaccia: in caso di embargo petrolifero chiuderà il gasdotto Nord Stream 1.

Berlino risponde che "se Putin taglia la consegna di fonti energetiche, la Germania è preparata".

La guerra del petrolio riporta il brent sopra quota 130 dollari al barile (+7%) e il wti viene trattato a 127,9 dollari (+7,3%).

L'Ue non segue, ma nella Comunicazione RePower Eu, propone un piano per sganciarsi dalla dipendenza dal gas russo "ben prima del 2030", che comprende un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per consentire il sostegno alle imprese colpite dalla crisi e a quelle grandi consumatrici di energia.