Sindaco di Kiev in visita all'ospedale cittadino: durante la guerra nati 479 bebè

Nella capitale ucraina, dall'inizio dell'invasione, sono venuti alla luce 251 maschietti e 228 bimbe

Di: Redazione Sardegna Live

Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, nella capitale Kiev sono nati 479 bambini, 251 maschi e 228 femmine.

Lo rende noto Vitalij Klyčko, sindaco della città, che oggi ha fatto visita a uno degli ospedali comunali di maternità che lavora secondo la legge marziale.

"Tutti gli ospedali e i reparti di maternità in città funzionano - ribadisce il primo cittadino -. I medici sono in servizio e forniscono l'assistenza necessaria ai pazienti e cure di emergenza a donne in gravidanza con patologie. Qui, dallo scoppio del conflitto, sono venuti alla luce 82 bambini, in un caso gemelli".