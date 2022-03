Delegazione ucraina arrivata sul luogo dei negoziati

Terzo round delle trattative, delegazioni in Bielorussia

Di: Redazione Sardegna Live

La delegazione ucraina è arrivata nella località bielorussa in cui incontrerà la controparte russa per il terzo round dei negoziati dopo l'invasione.

L'incontro è previsto nel pomeriggio nella foresta di Belovezhskaya Pushcha, nella regione di Brest in Bielorussia, dove si sono svolti anche i primi due negoziati. "I colloqui sono previsti per le 15 ma l'orario potrebbe essere modificato in relazione a possibili problemi logistici della controparte ucraina", aveva affermato un analista bielorusso in mattinata.

Alle 10.30 ora di Washington, le 16.30 in Italia, Joe Biden discuterà gli ultimi sviluppi di Russia e Ucraina in video conferenza con Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Boris Johnson. Lo rende noto la Casa Bianca.

La marina ucraina, nel frattempo, ha annunciato di aver colpito una nave russa nei pressi di Odessa. "Il nemico si è ritirato di nuovo", si legge in una breve dichiarazione su Facebook riportata da Sky News. Non è chiaro se si registrino vittime.