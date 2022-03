8 marzo. Appello di Navalny alle donne russe: domani tutte in piazza

Il team di Alexei Navalny ha invitato le donne russe a scendere in piazza domani contro l'invasione russa dell'Ucraina

Di: Redazione Sardegna Live

Il team dell'attivista anti-putiniano Alexei Navalny ha invitato le donne russe a scendere in piazza domani, in occasione dell'8 marzo, contro l'invasione russa dell'Ucraina. Lo riporta lo Spiegel, sottolineando che l'appuntamento è per le ore 14 ora di Mosca (le 12 in Italia).

Le donne, secondo l'invito dell'entourage di Navalny, dovrebbero scendere in piazza per protestare nelle piazze centrali delle loro città. Lo ha confermato in un videomessaggio la portavoce di Navalny, Kira Jarmysch. aggiungendo che "non vogliamo questa guerra. Vogliamo che finisca immediatamente".