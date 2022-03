Ristoratori sardi a Cracovia accolgono bimbi ucraini e gli offrono il pranzo

Il racconto di Ugo Cappellacci: "Hanno anche avviato un progetto e offrono lavoro a persone orfane. La Sardegna è infinita"

Di: Redazione Sardegna Live

"Quanto è grande la Sardegna? E’ infinita e ve lo dimostro. Gli amici nella foto insieme a noi sono Antonio e Sante. Insieme a Stefano gestiscono un ristorante sardo a Cracovia, che si chiama Sant’Antioco".

"Con grande generosità hanno offerto il pranzo ai bambini ucraini che sono in viaggio con noi. Ma non è finita: nella loro attività hanno avviato un progetto e offrono lavoro a persone orfane. La solidarietà, come vedete, non si ferma, cammina grazie al cuore di tante donne e tanti uomini generosi. E la Sardegna è infinita".

Lo racconta Ugo Cappellacci sui social. L'ex presidente della Regione si è recato al confine fra Polonia e Ucraina con due bus organizzati insieme al console Anthony Grande e ai sindaci sardi. Oltre 60 piccoli profughi verranno accolti in Sardegna nei prossimi giorni.