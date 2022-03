Ucraina. Il Cristo di Leopoli trasportato in un bunker come nella Seconda guerra mondiale

Portato via dalla cattedrale armena per salvarlo dai bombardamenti

Di: Redazione Sardegna Live

La statua del Cristo Salvatore, simbolo e tesoro storico-artistico della cattedrale armena di Leopoli, in Ucraina, è stata rimossa dalla sua sede e trasportata in un bunker, per proteggerla dai bombardamenti russi. Ne ha dato notizia su Twitter Tim Le Berre, che si occupa di conservazione nei musei militari per l’esercito francese ed è specializzato in protezione dei patrimoni artistici in zone di conflitto armato.

"L’ultima volta fu portata fuori durante la Seconda Guerra mondiale - ha spiegato Le Berre postando una foto che ritrae la rimozione del crocifisso.

"Stiamo avvolgendo le sculture con teli ignifughi, lana di vetro, un alluminio speciale, e poi li mettiamo nei sacchi", ha spiegato Lilia Onyschenko, direttrice del dipartimento per la protezione del patrimonio storico di Leopoli. "Questo non salva le statue se sono colpite direttamente, ma se ci fosse una potente onda d'urto non si romperanno in mille pezzi. Non sempre però è possibile smantellare questi monumenti, perché alcuni sono molto grandi".