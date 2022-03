Guerra in Ucraina. Israele si propone come mediatore, il premier a Mosca

Naftali Bennett è volato in segreto a Mosca per un colloquio con Putin

Di: Redazione Sardegna Live

Il premier israeliano Naftali Bennett è volato in segreto a Mosca per un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. I due hanno parlato della guerra in Ucraina. La notizia è stata confermata poco dopo dal portavoce dello stesso Bennet. Israele, secondo quanto emerge, si sarebbe offerto come mediatore del conflitto. Bennett ha avvertito gli Usa della sua missione.

Il faccia a faccia fra il primo ministro israeliano e Vladimir Putin si è concluso dopo tre ore. I due hanno discusso anche della situazione dei cittadini israeliani e delle comunità ebraiche in Ucraina durante il conflitto, oltre che dei colloqui sull’accordo nucleare con l’Iran a Vienna, a cui Bennett si oppone.

Alcune fonti riferiscono che Israele ha coordinato l’incontro con Stati Uniti, Germania e Francia notificandolo all’Ucraina. Bennet è ora atteso a Berlino dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.