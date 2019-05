Esplosione a Lione: 7 feriti fra cui una bimba di 8 anni. Macron: "E' un attacco"

Un pacco bomba è scoppiato davanti a una panetteria nel centro cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

Una forte esplosione è stata segnalata nella strada pedonale Victor Hugo a Lione, questo pomeriggio.

Secondo quanto emerge si sarebbero registrati almeno sette feriti, non gravi, tra cui una bambina di otto anni. Secondo la procura di Lione, l’esplosione nel centro della città sarebbe dovuta ad un pacco bomba.

Il pacco, "riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada", davanti a una panetteria. La via Victor-Hugo, vicina alla piazza Bellecour, è stata evacuata e chiusa. Secondo BFM TV un uomo in bicicletta è sospettato di aver depositato il pacco bomba ed è ricercato dalla polizia.

"Scusate il ritardo ma c’è stato un attacco a Lione", ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron in un'intervista fissata alle 18:15. L’incontro è cominciato un quarto d’ora più tardi. "Non faccio bilanci - ha esordito Macron - al momento ci sono soltanto feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie".