Ucraina, morto il generale russo Andrey Sukhovetsky, un duro colpo per Mosca

È stato ucciso da un cecchino a 1.500 metri di distanza

Di: Redazione Sardegna Live

La Russia ha perso in guerra Andrey Sukhovetsky, uno dei più importanti generali presenti nel conflitto con l'Ucraina. Sia secondo i media ucraini che secondo quelli russi, è stato ucciso da un cecchino, con un colpo partito da 1.500 metri di distanza.

Un soldato russo l'ha salutato con un post sui social: “Con grande dolore abbiamo ricevuto la tragica notizia della morte del nostro amico, il maggiore generale Andrey Alexandrovich Sukhovetsky, sul territorio dell'Ucraina durante un'operazione speciale. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Andrei Alexandrovich”. La notizia è riportata dalla testata Leggo.

Aver perso Sukhovetsky è un colpo molto duro per la Russia, tant’è che Mosca non avrebbe voluto divulgare la notizia, che ha iniziato comunque a circolare e poche ore dopo è arrivata la conferma.

Sukhovetsky era stato nominato vicecomandante lo scorso autunno e aveva comandato per tre anni la settima divisione d'assalto aviotrasportato a Novorossijsk.

Aveva preso parte alle missioni nel Caucaso settentrionale, in Abkhazia, in Siria, ed è stato premiato durante il primo attacco all'Ucraina per la partecipazione all'annessione della Crimea alla Russia.