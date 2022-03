Miliardario russo mette una taglia di un milione di dollari sulla testa di Putin

Alex Konanykhin, residente negli USA, promette il lauto compenso a chi farà arrestare il leader russo come criminale di guerra

Di: Redazione Sardegna Live

Taglia da ben un milione di dollari sulla testa di Vladimir Putin. Ad offrirla un uomo d’affari russo residente negli Stati Uniti, Alex Konanykhin, che in un post su Facebook ha scritto: "Prometto di ricompensare con un milione di dollari gli ufficiali che, nell'adempimento del loro dovere costituzionale, arresteranno Putin come criminale di guerra in base al diritto russo e internazionale". La notizia viene comunicata da Il Giorno.

Secondo Konanykhin, che ha anche postato una foto di Putin ricercato “vivo o morto per omicidio di massa”, il leader di Mosca "non è il presidente, dal momento che è arrivato al potere come risultato di un'operazione speciale di esplosioni di condomini in Russia , ha poi violato la Costituzione eliminando le libere elezioni e uccidendo i suoi oppositori".

"Come cittadino russo di etnia russa - ha continuato Konanykhin - vedo come mio dovere morale facilitare la denazificazione della Russia. Continuerò la mia assistenza all'Ucraina nei suoi sforzi eroici per resistere all'assalto dell'Orda di Putin".