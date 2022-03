Intelligence Usa: "Forze russe preparano sbarco a Odessa"

"In Crimea già diverse navi in attesa dell'arrivo delle truppe di terra per lanciare l'attacco dal mare"

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovi inquietanti dettagli emergono in merito alla guerra in Ucraina. Le forze russe si starebbero dirigendo verso Odessa preparandosi allo sbarco.

Secondo fonti dell'intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, "in Crimea ci sono già diverse navi in attesa dell'arrivo delle truppe di terra per lanciare l'attacco dal mare".

"Le autorità di Odessa - secondo le stesse fonti - hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco".