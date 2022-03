In fuga dall’Ucraina con i figli: “È tutto un gioco”, come nel film di Benigni

“La vita è bella” di Roberto Benigni ci ha raccontato una storia molto simile a quella di papà Marco che lascia l’Ucraina con i suoi bambini e trasforma un momento tragico in un semplice gioco

Di: Sabrina Cau

Difficile spiegare ai bimbi quello che sta succedendo, ancora più difficile convincerli che tutto va bene quando i carri armati invadono il luogo in cui, fino a poco prima, vivevano sereni con mamma e papà.

Il bellissimo film di Roberto Benigni “La vita è bella” in cui l’attore interpreta il ruolo di un ebreo deportato in un lager insieme a suo figlio e finge che sia tutto un gioco per proteggerlo dall’orrore del nazismo, in tempi e modalità diverse, diventa realtà.

Marco Gallipoli è un fotografo italiano arrivato in Ucraina tanti anni fa dove ha trovato l’amore, pertanto ha deciso di stabilirsi a Leopoli. Un matrimonio, due bellissimi bambini e una vita serena, mai avrebbe immaginato di dover fuggire per poter sopravvivere a una guerra.

Papà Marco e i suoi due bambini di 7 e 9 anni si mettono in cammino, destinazione Italia; paura, freddo, incredulità sono costanti compagni di viaggio per Marco, ma riesce ad affrontare tutto sempre con il sorriso per non spaventare i suoi due piccoli. La mamma dei bambini è rimasta nel suo paese per fare la volontaria e sostenere chi ha bisogno di aiuto, con la speranza di potersi unire nuovamente alla sua famiglia, quando tutto sarà finito.

"Siamo arrivati a Roma, ci hanno accolto molto bene” dice Marco in uno dei video condivisi su Facebook e poi scherza con i suoi bambini, dimostrando quella forza che solo la sensibilità, l’intelligenza emotiva e l’amore assoluto di questo papà per i propri figli può dare.