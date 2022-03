“Parto per i bimbi ucraini”, combattente italiano si arruola per difendere i bambini

È campano, ha 35 anni e ha deciso di partire con i volontari della Legione Internazionale per difendere i bimbi e il popolo ucraino: "Non mi interessano i soldi e nemmeno la gloria, non sono Rambo”

Di: Redazione Sardegna Live

"Stavo guardando i Tg, c'era una bambina ucraina che avrà avuto 7 anni. Diceva tra le lacrime: 'Ho paura di morire'.

A quell'età non si può avere paura di morire, è inaccettabile - racconta commosso all’Ansa - tutti noi dobbiamo cercare di aiutare in qualunque modo il popolo ucraino, a seconda di quello che ciascuno è in grado di fare . Sono stato militare per 8 anni e voglio dare il mio contributo - continua il 35enne - non solo con le armi ma organizzando raccolte di alimenti, farmaci, vestiti. Voglio vedere con i miei occhi che le cose che mandiamo agli ucraini arrivino davvero. Voglio avere la soddisfazione di vedere un bambino che viene curato con i medicinali che noi gli abbiamo mandato".

Il ragazzo è stato nell’arma dei Carabinieri e ha fatto anche molti corsi anti terrorismo e anti sabotaggio, ma deve ancora aspettare i documenti prima di “partire per la guerra”, una frase questa, che non avremmo mai più voluto pronunciare.