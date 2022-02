Anastasia Lenna, l'ex Miss Ucraina scende in campo contro i russi

Si è arruolata nell’esercito ucraino e sulla sua pagina Instagram ha postato alcune foto in cui impugna un mitragliatore

Di: Redazione Sardegna Live

Anastasia Lenna, in passato vincitrice del concorso di bellezza Miss Grand Ukraine, ha deciso di impugnare immediatamente le armi e unirsi all'esercito ucraino non appena la Russia ha bombardato il suo Paese.

Messi via i tacchi alti e gli abiti da sera, ha indossato stivale e pantaloni militari arruolandosi. Sul suo account Instagram ha scritto: "Chiunque attraverserà il confine ucraino con l'intento di invadere sarà ucciso!". Ad accompagnare il post una foto in cui si vedono soldati armati che bloccano la strada. Poi ha condiviso una foto che la ritrae con in mano un pesante mitragliatore. "Stai con l'Ucraina", l'invito rivolto ai suoi oltre 240mila followers.

Attraverso storie e post su Instagram ha sfruttato la sua popolarità per sollecitare donazioni alle forze armate ucraine. In passato Anastasia Lenna aveva pubblicato già sue foto in cui usava pistole da softair e indossava un abbigliamento militare: allora però era finzione, ora è realtà.