Sono terminati i negoziati tra Ucraina e Russia

Le delegazioni stanno tornando in patria per consultazioni

Di: Redazione Sardegna Live

La Tass ha annunciato il termine della giornata di colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev a Gomel, in Bielorussia. Sono state citate come fonti alcuni partecipanti all'incontro.

Per quanto concerne l’esito della giornata di trattative non è trapelato alcun dettaglio. Le delegazioni stanno ora tornando in patria per consultazioni interne.