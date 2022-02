Ucraina. Zelensky ha firmato la richiesta di adesione immediata all'Ue

Putin: "Ucraina neutrale o nessun accordo"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una richiesta ufficiale di adesione immediata all'Unione Europea. Un passaggio che contrasta con le condizioni poste da Putin per arrivare a un accordo. "Ucraina neutrale o nessun intesta", è quanto sostenuto dal presidente russo questo pomeriggio al telefono con il premier francese Emmanuel Macron.

Per quanto riguarda l'Ucraina nell'Ue, "Oggi questo non è all’ordine del giorno, credetemi", aveva dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio straordinario Ue Difesa a Bruxelles.

"Dobbiamo lavorare su cose più pratiche - spiega Borrell -. L’adesione è qualcosa che richiederà, in ogni caso, molti anni e dobbiamo fornire una risposta per le prossime ore. Non per i prossimi anni, ma per le prossime ore".