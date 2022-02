Le condizioni di Putin: "Riconoscimento della Crimea e Ucraina neutrale"

Il presidente russo al telefono con Macron: "Un accordo con l’Ucraina sarà possibile solo dopo la smilitarizzazione e denazificazione di Kiev"

Di: Redazione Sardegna Live

In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente russo Vladimir Putin si è impegnato oggi a "sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni". Lo ha reso noto una nota dell’Eliseo.

Il comunicato ufficiale della Presidenza della Repubblica Francese spiega che Macron ha "reiterato la richiesta della Comunità internazionale di fermare l'offensiva russa contro l'Ucraina, e ha riaffermato la necessità di mettere in campo un cessate il fuoco immediato. In occasione dell'inizio dei negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina, il presidente della repubblica francese ha chiesto di fermare gli attacchi e i bombardamenti contro i civili e le abitazioni, di lasciare intatte tutte le infrastrutture civili, di lasciare libere e sicure le strade, in particolare quella di uscita dalla città di Kiev".

"Putin ha confermato la volontà di impegnarsi su questi tre punti", spiega il comunicato presidenziale francese. Il Cremlino specifica però che per il presidente russo un accordo con l’Ucraina sarà possibile solo dopo la "smilitarizzazione e de-nazificazione" di Kiev, "quando avrà assunto uno status neutrale". Putin vorrebbe anche il riconoscimento internazionale della Crimea.

Macron stasera all’Eliseo incontrerà Ursula von der Leyen e Olaf Scholz.