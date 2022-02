Arrivate a Istanbul le due studentesse sarde bloccate in Russia: saranno presto a casa

Il volo partito questa mattina ha condotto le due giovani in Turchia, da cui prenderanno l'aereo per tornare in Italia: "Stiamo bene, grazie a tutti per l'aiuto"

Di: Giammaria Lavena

Sono arrivate all’aeroporto di Istanbul nel pomeriggio di oggi Carolina e Laura, le due giovani studentesse sarde, di San Teodoro e Alghero, che nelle scorse ore avevano tentato di abbandonare la Russia senza successo. Giunte a San Pietroburgo qualche giorno prima, aderendo al progetto di studio Ulisse dell’Università di Sassari, si sono improvvisamente ritrovate a convivere coi venti di guerra, a seguito dell’inasprimento del conflitto Russia-Ucraina.

“Non riusciamo a tornare a casa”, avevano lamentato ieri, intervistate da Sardegna Live, dopo svariati tentativi andati in fumo, con voli improvvisamente cancellati e viaggi in treno annullati per mancanza di passaporto russo. “Abbiamo contattato la Farnesina, ma ci è stato detto che dovevamo cavarcela da sole. Perché non è stato dato alcun preavviso sul fatto che sarebbero stati chiusi tutti i collegamenti?”.

Ma l’aereo diretto in Turchia è partito regolarmente e le due ragazze hanno finalmente abbandonato il Paese sovietico. Alloggeranno in casa di un amico, che le ha accolte, dove trascorreranno la notte prima di ripartire verso Roma, domattina. “Siamo arrivate in Turchia, stiamo bene”, hanno rassicurato le due studentesse che, salvo ulteriori imprevisti, torneranno presto a casa.