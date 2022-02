Putin: "L'Occidente è l'impero delle bugie"

Le parole del presidente russo

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l'Occidente un "impero delle bugie". A riportarlo è l'agenzia russa Ria Novosti.

Putin avrebbe usato queste parole durante la riunione d'emergenza in corso sulle questioni economiche dopo l'avvio delle durissime sanzioni economiche dell'Occidente contro la Russia.

La riunione d'emergenza è stata convocata, come spiegato dal Cremlino, di fronte a misure che "hanno cambiato in modo significativo la realtà economica della Russia", ma che per quanto "dure e problematiche" non tolgono al Paese "il potenziale necessario per compensarne i danni".