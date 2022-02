Di Maio in missione in Algeria per "rafforzare cooperazione energetica"

Il ministro degli Esteri in Algeria per discutere del rafforzamento della cooperazione energetica

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è impegnato in un viaggio in Algeria con l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. In programma per la delegazione italiana colloqui con le autorità algerine dedicati al rafforzamento della cooperazione in campo energetico alla luce del conflitto in Ucraina.

Tra le ipotesi sul tavolo del governo aumentare il flusso di gas dall'Algeria per compensare i flussi a rischio dalla Russia.

"Appena arrivato ad Algeri per incontrare il mio omologo e le più alte cariche algerine - ha scritto Di Maio su Twitter in mattinata -. Discuteremo del rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare per far fonte alle esigenze di sicurezza energetica europea, alla luce del conflitto in Ucraina".

Proprio ieri il colosso pubblico algerino degli idrocarburi Sonatrach aveva detto di essere pronto a fornire più gas all'Europa, in caso di calo delle esportazioni russe, in particolare attraverso il gasdotto Transmed che collega l'Algeria all'Italia.