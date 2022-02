Quattro studenti italiani bloccati a Mosca cercano di tornare in Italia con bus e treno dopo lo stop dei voli

"Prima che Putin riconoscesse il Donbass abbiamo chiamato il consolato russo per capire se fosse il caso di ripartire, ma ci hanno detto di stare tranquilli”

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Quattro ragazzi italiani, tra i 21 e i 24 anni, sono rimasti bloccati a Mosca. Studiano Affari internazionali nella capitale russa al Mgimo, l'università del Ministero degli Affari Esteri, per conto della Luiss, e nelle prossime ore dovrebbero riuscire a prendere treni e bus per poter tornare a casa.

"Prima che Putin riconoscesse il Donbass abbiamo chiamato il consolato russo per capire se fosse il caso di ripartire, ma ci hanno detto di stare tranquilli - spiega Livia - La nostra università, la Luiss, ha sentito il consolato a San Pietroburgo. Da lì ci è stato 'caldamente' consigliato di partire con un volo stasera alle 16 diretto a Roma. Ma poi lo spazio aereo italiano è stato chiuso e ci siamo guardati pensando a come fare per tornare dalle nostre famiglie".

Gli studenti sono stati quindi costretti a cambiare piano: "Domani sera prenderemo un treno notturno che parte da Mosca e arriva a San Pietroburgo. Da lì saliremo su un bus privato di una compagnia estone alla volta di Tallin. Il 2 marzo partiremo finalmente per Roma".