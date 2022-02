Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare

Il presidente russo menziona lo spettro della minaccia nucleare dopo le sanzioni imposte dall'Occidente definite "illegittime”. Intanto continuano i bombardamenti sulle città ucraine

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda mattinata odierna il presidente bielorusso Alexandar Lukashenko ha evocato per primo lo spettro nucleare. "Le sanzioni spingeranno la Russia verso la terza guerra mondiale. Quindi dobbiamo mostrare moderazione per non finire nei guai. Perché una guerra nucleare sarebbe un disastro". Poco dopo da Mosca si è appresa la notizia della nuova mossa di Putin, che ha allertato il sistema difensivo nucleare

Dall'agenzia russa Sputnik si apprende che "Putin ha ordinato di porre le forze di deterrenza dell'esercito russo in regime speciale di servizio da combattimento. I Paesi occidentali non stanno solo intraprendendo azioni ostili contro il nostro Paese nella sfera economica, intendo quelle sanzioni di cui tutti sono ben consapevoli, ma anche gli alti funzionari dei principali Paesi della Nato fanno dichiarazioni aggressive contro il nostro Paese". Da qui la decisione dell'allerta.