Crisi Ucraina. Shevchenko: "Mia famiglia in pericolo. Vi prego, fermate tutto questo"

L'ex stella del Milan e dell’Ucraina, di cui è stato anche c.t., ha scritto lanciato un appello sui suoi profili social

Di: Redazione Sardegna Live

“Al mattino presto è cominciata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo". Così scriveva ieri su Instagram Andrij Shevchenko, ex stella di Milan e Ucraina, della quale è stato in passato anche commissario tecnico.

"L’Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e mantenere l’integrità territoriale - scrive ancora Sheva sui social -. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta".