Frecciatina al veleno di Zelensky contro Draghi: “Sposterò l'agenda bellica per parlare con lui”

Il presidente ha pubblicato un Tweet subito dopo l’informativa di Draghi

Di: Redazione Sardegna Live

Probabilmente il discorso del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina non è stato tradotto dall’italiano all’ucraino nel migliore dei modi perché il tweet al veleno del Presidente Zelensky contro il nostro premier è altrimenti incomprensibile.

Zelensky scrive: “Oggi alle 10:30 (9:30 italiane) agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un'ora precisa. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo”.

Questa mattina Draghi, nel corso dell'informativa urgente alla Camera e al Senato, ha riferito sui vari colloqui tenuti nella giornata di ieri e ha detto: “Nel primo pomeriggio, ci siamo riuniti insieme agli altri leader del G7, e abbiamo adottato una Dichiarazione di ferma condanna dell’aggressione russa e di richiamo alla cessazione delle ostilità e di ritorno alle trattative. Ieri, in serata, ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky, in cui l’Unione Europea ha espresso la sua condanna nei confronti della Russia e della Bielorussia. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev. Ha detto che lui non ha più tempo, che l’Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo delle forze di invasione russa. E’ stato un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo. Stamattina prima di venire qua, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico, per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata perché il Presidente Zelensky non era più disponibile”. Evidentemente, il presidente ucraino non ha capito il tono di quest’ultima frase.

