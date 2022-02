Bombardamenti Ucraina. Nato: "Russia pagherà prezzo alto, minacciata sicurezza Euro-atlantica"

"Continueremo a prendere tutte le necessarie misure per assicurare la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati"

Di: Redazione Sardegna Live

"L’attacco russo è completamente ingiustificato e non provocato. Condanniamo anche la Bielorussia per aver supportato questo attacco. La Russia pagherà un altissimo prezzo economico e politico". Questa la dichiarazione rilasciata dal Consiglio Nord Atlantico (Nato) in merito agli attacchi russi in Ucraina.

"Durante tutta questa crisi la Nato, gli alleati ed i nostri partner hanno fatto tutti gli sforzi possibili per continuare il dialogo con la Russia ed abbiamo sottoposto alla Russia molte proposte per migliorare la sicurezza di tutte le nazioni nella regione - afferma l'organizzazione -. Abbiamo invitato ripetutamente la Russia al dialogo nel quadro del Consiglio Nato-Russia, la Russia non ha ancora risposto".

"La Russia, e soltanto la Russia, ha scelto l’escalation. Le azioni della Russia - prosegue - sono una minaccia per la sicurezza Euro-Atlantica e avranno conseguenze geostrategiche. La Nato continuerà a prendere tutte le necessarie misure per assicurare la sicurezza e la difesa di tutti gli alleati. Stiamo dispiegando più forze nella parte orientale dell’Alleanza ed abbiamo aumentato il livello di prontezza".

"Abbiamo tenuto discussioni in base all’art. 4 del Trattato ed abbiamo deciso di fare dei passi in più per rafforzare la deterrenza e la difesa dell’Alleanza. Le nostre misure restano preventive, proporzionate e non volte all’escalation. Il nostro impegno in base all’art.5 è incrollabile - conclude -, stiamo uniti per difenderci a vicenda".