Bombardamenti russi in Ucraina: sono almeno 7 i morti e 9 i feriti

Gli abitanti della capitale stanno cercando di lasciare la città

Di: Redazione Sardegna Live

Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi in Ucraina: lo riporta la Bbc. Ci sono anche 19 dispersi. Testimoni oculari riferiscono che a Kiev si stanno formando "lunghe file ai benzinai" e il traffico nelle strade, specie in periferia, "è intenso". Gli abitanti della capitale stanno cercando di lasciare la città. Un testimone oculare racconta: "Ci stanno evacuando dagli uffici. Per ora stiamo a Kiev, poi si vedrà".

IL PRESIDENTE UCRAINO VOLODYMYR ZELENSKY "Fermare Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all'Ucraina": è l'appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet. "L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di agire è ora", scrive il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Imposta nel Paese la legge marziale.

DRAGHI: “ATTACCO INGIUSTIFICABILE, L'ITALIA CONDANNA” "Il governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile", afferma il premier Mario Draghi sottolineando che "siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione". Dura condanna dal ministro degli esteri Di Maio che convoca l'unità di crisi: "Gravissima e ingiustificata aggressione". Il segretario del Pd Letta chiede di "condannare senza ambiguità l'attacco all'Ucraina". Tajani: "Sosteniamo l'unità dell'Occidente dinnanzi a questa ennesima violazione della Carta delle Nazioni Unite". Salvini: "La Lega condanna con fermezza ogni aggressione militare. Sostegno a Draghi per una risposta comune degli alleati".

SCHIZZANO I PREZZI DI GAS E PETROLIO, BORSE A PICCO Immediate le ripercussioni sui mercati dopo l'attacco russo in Ucraina: ad Amsterdam i future sul prezzo del gas sono schizzati del 41% a 125 euro al megawattora; in volo anche il petrolio con il Brent che segna un +7% a 103 dollari. A picco le Borse asiatiche, i future sull'Euro Stoxx 50 a -4,7%. mentre la Borsa di Mosca cede il 30%. Lo spread Btp-Bund oltre 176 punti. Sale ai massimi da un anno l'oro: +1%, a 1.928,80 dollari l'oncia. Crolla il Bitcoin: -8%, sotto i 35mila dollari.