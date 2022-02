Ucraina. Iniziata l’invasione della Russia. Esplosioni a Kiev

Cnn: centinaia di vittime

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos. Foto copertina: Ostap Yarysh

La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un' "operazione militare speciale" in Ucraina ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari della Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. "Ho deciso per un'operazione militare speciale", ha detto Putin. L'obiettivo dichiarato è "proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio".

La Russia ha soppresso il sistema di difesa anti aerea dell'Ucraina con i suoi attacchi di precisione, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota.

L'Ucraina, come ha riportato la tv pubblica, ha chiuso lo spazio aereo in risposta all'operazione russa. Secondo l'agenzia Unian, ci sono state almeno quattro esplosioni a Kramatorsk, una forte esplosione nella regione di Odessa, così come a Kharkiv e Berdjans'k. Esplosioni e spari sono stati segnalati vicino all'aeroporto di Boryspil.

Le guardie di frontiera ucraine non stanno resistendo all'avanzata delle truppe russe, ha scritto il ministero della Difesa di Kiev in una nota. Il ministero ha anche smentito che Mosca abbia perso un aereo militare a causa dell'offensiva ucraina.

L'Ucraina, nel frattempo, ha imposto la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l'avvio di un'operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari", ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook.

Biden. Il presidente americano Joe Biden ha denunciato l'"attacco non provocato e ingiustificato" della Russia contro l'Ucraina e come Putin abbia "scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane". "Le preghiere del mondo intero sono per il popolo dell'Ucraina - afferma in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca - che subisce un attacco non provocato e ingiustificato da parte delle forze militari russe".

La Nato "condanna con forza" l'attacco ingiustificato della Russia contro l'Ucraina e chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare". Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà "tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati". E' quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell'Alleanza Jens Stoltenberg.

"E' il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le truppe russe". Lo ha detto Antonio Guterres. "Questo conflitto deve fermarsi ora", ha aggiunto: "Quello che mi è chiaro è che questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu".

Il primo ministro britannico, Boris Johnson in un messaggio si dichiara "inorridito" per quello che definisce "un attacco non provocato". Il presidente Vladimir Putin - denuncia Johnson - "ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione". L'operazione militare russa è "una violazione eclatante" del diritto internazionale. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

A cruise missile fired by the Russian army fell on Kiev #Ukraine#Russia pic.twitter.com/x0Cty5sDjX — breaking news (@breaknewsi) February 24, 2022