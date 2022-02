Studente italiano trovato morto in un college di New York

Il ragazzo era originario di Battipaglia, i genitori erano appena atterrati negli Usa per festeggiare i suoi 18 anni quando hanno appreso la notizia

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe diventato maggiorenne fra poche ore Claudio Madia, il ragazzo italiano originario di Battipaglia (Salerno) trovato morto nella sua stanza in un liceo internazionale di New York, la EF Academy.

I genitori, Mauro ed Elisabetta Benesatto, erano appena atterrati all’aeroporto JFK, pronti a riabbracciare il figlio e festeggiarlo quando sono stati informati della drammatica notizia. I genitori, imprenditori nel settore dell’export alimentare, sono molto noti nel Salernitano.

"È una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunità – commenta la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese –. In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all’intera comunità”.

Non sono state ancora chiarite le cause del decesso in attesa dell’autopsia. Le autorità italiane sono al lavoro per garantire il rapido rimpatrio della salma a Battipaglia.