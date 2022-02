Afghanistan. Bimbo intrappolato nel pozzo: il piccolo Haidar è morto

Era caduto nel tunnel due giorni fa. Inutili i tentativi di soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Niente da fare per il piccolo Haidar, il bambino di 9 anni che era rimasto intrappolato in un pozzo in Afghanistan, nel villaggio di Shokak. I funzionari talebani hanno annunciato il decesso del bimbo, caduto due giorni fa dentro il tunnel profondo 25 metri.

Un caso analogo a quello del piccolo Rayan, il bimbo marocchino di 5 anni rimasto intrappolato in un pozzo e morto dopo 4 giorni. L'operazione per salvare Haidar era stata portata avanti senza sosta.

Un video girato dai soccorritori, che hanno calato con una fune una telecamera, riprendeva il bimbo afghano cosciente e capace di muovere alcune parti del corpo. Nonostante le rassicurazioni iniziali, alla fine anche per lui sono stati vani i tentativi di salvataggio.