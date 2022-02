Ucraina, la Farnesina: “gli italiani lascino subito il Paese”

Forti venti di guerra soffiano dall’est Europa, situazione davvero al limite

Di: Redazione Sardegna Live

In Ucraina situazione al limite. Come riporta “Il Mattino.it”, secondo Mosca gli Stati Uniti cercano lo scontro. Le diplomazie russe e americane oggi si sono confrontate.

Dopo il colloquio tra Blinken e Lavrov, previsto quello Biden- Putin.

Intanto cresce a dismisura l'apprensione a Kiev dove i diplomatici statunitensi ma anche di Gran Bretagna, Canada, Giappone e Corea del Sud sono stati invitati a lasciare il Paese. Anche l'Unità di Crisi della Farnesina ha chiesto agli italiani di lasciare l’Ucraina immediatamente: "In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili".

"Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l'Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d'informazione e su questo sito - si legge sul sito di Viaggiare Sicuri gestito dall'Unità di Crisi del ministero -. Se presenti nel Paese, come già raccomandato nelle ultime settimane, si invita a registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it e a scaricare la APP 'Unità di Crisi'. Si ricorda che i viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni di Donetsk e Luhansk ed in Crimea sono sconsigliati. In caso di necessità, l'Ambasciata d'Italia a Kiev è operativa e raggiungibile al numero di emergenza: +38050 3102111"