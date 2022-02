Pedofilia, Ratzinger: “grandissima colpa se non si affrontano gli abusi”

Joseph Ratzinger, in una lettera sugli abusi a Monaco, esprime tutto il suo dolore e parla di "grandissima colpa" per chi commette abusi, ma anche per chi non li affronta

Negli incontri con le vittime "ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non l'affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità, come troppo spesso è accaduto e accade". Come riporta Ansa queste le parole del Papa emerito Benedetto XVI.

"Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore" e "ogni giorno mi domanda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa". E chiede ancora "perdono" a nome della Chiesa, considerati gli importanti ruoli che lui stesso ha ricoperto, per gli abusi commessi dal clero.

Nella Lettera a commento del rapporto sulla pedofilia nella diocesi di Monaco ricorda i suoi incontri con le vittime nei viaggi apostolici da Pontefice e scrive: "Come in quegli incontri, ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore per gli abusi e gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi. Ogni singolo caso di abuso sessuale è terribile e irreparabile. Alle vittime degli abusi sessuali va la mia profonda compassione e mi rammarico per ogni singolo caso".

"Sono particolarmente grato per la fiducia, l'appoggio e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente", ha sottolineato il Papa emerito nella Lettera nella quale risponde al dossier sugli abusi nella diocesi di Monaco che lo ha coinvolto.