Marocco, il bambino nel pozzo raggiunto dai soccorritori: "E' vivo, lo tireremo fuori"

Completato lo scavo del tunnel in Marocco, un elicottero pronto a trasportare il piccolo in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

I soccorritori hanno completato anche gli scavi orizzontali per salvare Rayan, il bimbo di 5 anni rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì. Una squadra di medici si è recata nel tunnel costruito per tirarlo fuori. Non è possibile sapere quali siano le sue condizioni, ma il capo dei soccorritori, l'ingegnere Mourad Al Jazouli, ha detto che "Rayan è vivo, lo tireremo fuori oggi".

Secondo i media locali, in questi minuti i medici stanno preparando il bimbo per poterlo portare fuori nei prossimi minuti. Sul posto si trovano i genitori del bambino e centinaia di uomini, oltre a un elicottero medico della Royal Gendarmerie e personale medico specializzato in rianimazione.

Il dramma è iniziato martedì scorso. Ryan era intento a giocare davanti casa nel villaggio di Tamrout, nel nord del Paese. "Lo tenevo d'occhio - ha raccontato il papà che era presente - ma è sparito all'improvviso, non l'ho visto più e non avevo capito che fosse caduto lì dentro".

Dopo un volo di 32 metri il bimbo è atterrato in fondo al pozzo asciutto di proprietà della famiglia.

"Resto fiducioso che mio figlio uscirà vivo da questo pozzo - ha detto ieri sera il padre di Rayan alla televisione di stato 2M -. Ringrazio tutti coloro che si sono mobilitati e coloro che ci sostengono in Marocco e altrove".