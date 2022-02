Ucraina: dagli Usa tremila soldati in Est Europa, altri nei prossimi giorni

Biden invia truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Usa invieranno truppe supplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana.

Joe Biden manderà questa settimana 2.000 soldati da Fort Bragg (North Carolina) in Polonia e in Germania e una parte di uno squadrone Stryker di circa 1.000 militari basato in Germania in Romania.

Gli Usa avrebbero nel frattempo proposto alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina "missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento".

Sia gli Usa che la Nato, tuttavia, rifiutano di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che i 3.000 soldati Usa che verranno inviati nell'Europa dell'est in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti. "E' importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo", ha detto, precisando che il Pentagono non sa "se la Russia abbia preso la decisione" di aggredire l'Ucraina, "ma di certo ha la capacità di farlo".