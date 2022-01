Si suicida a 30 anni l’ex Miss America Cheslie Kryst

La giovane si è lanciata nel vuoto dal palazzo in cui viveva a New York. Aveva lasciato un biglietto senza spiegare i motivi del drammatico gesto

Di: Alessandra Leo

È morta suicida a 30 anni Cheslie Kryst, Miss America nel 2019.

La giovane si è lanciata nel vuoto domenica mattina dai piani alti dell'edificio in cui abitava a New York, sulla 42esima strada. Secondo quanto riportano i media americani, Kryst, è stata vista per l’ultima volta al 29esimo piano da sola.

In un bigliettino trovato nel suo appartamento, Kryst ha scritto di voler lasciare tutti i suoi averi alla madre senza spiegare il motivo del drammatico gesto. Poche ore prima della sua morte aveva pubblicato su Instagram una sua foto con la descrizione: "Possa questo giorno portarvi riposo e pace".