Covid: quarta dose per tutti gli over 18 in Israele

La raccomandazione arriva dal gruppo di esperti del Governo israeliano

Di: Redazione Sardegna Live

Verso la quarta dose di vaccino per tutti gli over 18 in Israele da almeno 5 mesi dal richiamo o dalla guarigione.

È ciò che ha deciso un gruppo di esperti del Governo, anche se manca l'approvazione di Nachman Ash, Direttore generale del Ministero della Salute. Nel Paese è già stata avviata la somministrazione della quarta dose per gli over 60 e per i soggetti a rischio.

Gli esperti hanno sottolineato che la decisione "è stata presa alla luce dei risultati positivi che dimostrano una protezione da tre a cinque volte superiore contro la malattia grave dopo la quarta dose". Gli ultimi studi affermerebbero inoltre che la protezione contro l'infezione sarebbe due volte maggiore nelle persone che hanno ricevuto la quarta dose rispetto a quelle che hanno avuto tre somministrazioni.



In Israele fino ad ora sono state somministrate oltre 600mila quarte dosi di vaccino anti-Covid.