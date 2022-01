Covid. Si contagia volontariamente: muore la cantante Hanka Horka

Il figlio ha criticato duramente i No vax e diffusori di fake news sulla pandemia: "Avete ucciso mia madre. Lei non potrà venire alla mia laurea"

Di: Redazione Sardegna Live

Ha scelto di contagiarsi volontariamente per non fare il vaccino, ma la nota cantante di musica folk della Repubblica Ceca Hanka Horka è morta per Covid.

Voleva "tornare a una vita normale", come aveva scritto su Facebook, una volta guarita, senza doversi vaccinare. Ma così non è andata e si è spenta all’età di 57 anni.

Lo scorso 14 gennaio sul social network aveva pubblicato un post rallegrandosi di poter tornare "al teatro, alla sauna e alla vita sociale".

Il 16 gennaio le sue condizioni sono peggiorate, poi la morte.

Secondo il figlio della donna, Jan Rek, anche lui musicista, la madre avrebbe scelto di rimanere a casa nonostante lui e il padre fossero positivi. Inoltre, Jan, in un'intervista a una testata ceca ha criticato duramente i no vax: "Avete ucciso mia madre. Lei non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio, o al battesimo di mio figlio" ha detto, spiegando come sia lui che il padre avessero cercato di convincere Hana a vaccinarsi, senza riuscirci.

"L'avete plagiata, lei ha basato tutte le sue argomentazioni sulle vostre teorie. Vi disprezzo, siete uno spreco assoluto", aveva scritto Rek in un commento, poi eliminato.