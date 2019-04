Sangue e terrore in Sri Lanka. Oltre 150 i morti, le esplosioni negli hotel di lusso e in tre chiese

La Polizia ha parlato di veri e propri attentati terroristici

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia ha parlato di veri e propri attentati terroristici, dove alcuni uomini si sarebbero fatti esplodere all’interno degli edifici. Secondo i media internazionali si tratterebbe di attentati suicidi. tra le vittime anche decine di stranieri. La Farnesina al lavoro.

La preghiera, mia, del governo e di tutti gli Italiani, per i morti innocenti massacrati dai terroristi in Sri Lanka. Lo scrive in un post pubblico sui social, il Ministro Matteo Salvini, dopo le terribili notizie che arrivano dai territori martoriati, in un giorno, quello di Pasqua, che dovrebbe essere di festa e serenità per tutti.