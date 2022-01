Variante Omicron, spunta un nuovo sintomo: la mancanza di appetito

Lo studio che arriva dal Regno Unito

Di: Redazione Sardegna Live

Uno studio compiuto nel Regno Unito ha svelato che tre segnali classici del Covid sono spariti nell'ormai diffusissima variante Omicron, ma un nuovo sintomo è la mancanza di appetito. I dati raccolti dell’app Zoe, sistema che analizza la diffusione del Coronavirus nel Regno Unito, ha svelato che brividi di freddo, tosse e perdita di olfatto e gusto non sono più sintomi frequenti del Covid. Nella maggior parte delle persone sono completamente spariti con l’arrivo della variante Omicron.

E' emerso, però, un nuovo sintomo con la nuova variante, ovvero la mancanza di appetito. Come riportato da Le Soir, i dati britannici mostrano i segnali principali dell’infezione da Omicron, ovvero mal di testa, naso che cola, stanchezza, starnuti e mal di gola. I tre sintomi classici della variante Delta, ovvero febbre, tosse e perdita di olfatto e gusto, sono diventati molto più rari.

"I siti web ufficiali indicano ancora che l’insorgenza improvvisa di una forte tosse, febbre e perdita dell’olfatto e del gusto sono i principali segni di un’infezione da coronavirus. E quindi un’indicazione per mettersi alla prova e isolare" ha dichiarato il professor Tim Spector sul Guardian. "Al contrario, per la maggior parte delle persone affette da Omicron, la malattia è avvertita come un raffreddore e inizia con naso che cola, mal di gola e mal di testa. Per salvare vite umane, è urgente e necessario aggiornare la comunicazione", ha concluso l'esperto.